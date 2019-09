I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Serbia: inviato Usa Palmer, nuovo governo Pristina deve essere impegnato su dialogo - Un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo può essere raggiunto: gli Stati Uniti sosterranno la formazione di un nuovo governo a Pristina impegnato sul dialogo. Lo ha dichiarato l'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, in un'intervista all'emittente pubblica montenegrina nel corso della sua visita a Podgorica, la prima da quando ha assunto nelle scorse settimane il nuovo incarico per i rapporti tra Washington e la regione balcanica. "Uno dei nostri obiettivi chiave è la formazione di un governo in Kosovo, che sia impegnato sul dialogo, che significa sospensione dei dazi (sull'importazione di prodotti serbi) e ritorno al tavolo dei negoziati", ha dichiarato Palmer. Secondo l'inviato speciale Usa, "sarebbe ideale" il raggiungimento di un accordo sulla base del riconoscimento reciproco, che possa aprire anche alla Serbia le porte dell'Ue. "I russi hanno potere nei Balcani occidentali", ha detto ancora Palmer osservando che d'altra parte gli Usa vedono i Balcani occidentali "come membri della famiglia dei paesi occidentali, integrati nelle istituzioni euro-atlantiche, come paesi che cooperano sulla base delle regole e delle norme. I russi hanno dimostrato che vogliono una regione basata sull'agitazione e sulla mancanza di fiducia", ha dichiarato Palmer citando anche il caso del tentato colpo di stato in Montenegro nel 2016. (segue) (Res)