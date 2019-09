Repubblica Ceca: gruppo Visegrad, capi governo domani a Praga per vertice con Balcani

- I capi di governo dell’area Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria), si incontreranno domani al castello di Praga per un vertice con i leader dei Balcani occidentali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ctk”. Stando alle informazioni diffuse, il premier ceco Andrej Babis riceverà gli omologhi Peter Pellegrini (Slovacchia), Mateusz Morawiecki (Polonia) e Viktor Orban (Ungheria) domattina intorno alle ore 10:30, per una riunione che si dovrebbe protrarre per circa un’ora e mezza. Secondo quanto riportato da “Ctk”, inoltre, dopo pranzo arriveranno a Praga anche i capi di governo di Serbia, Macedonia del Nord, Albania e Bosnia-Erzegovina, mentre il Kosovo ha recentemente annunciato di non voler partecipare al summit in risposta a quanto dichiarato in precedenza dal presidente ceco, Milos Zeman, sulla possibilità di ridiscutere il riconoscimento del paese da parte della Repubblica Ceca.(Rep)