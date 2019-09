Serbia-Repubblica Ceca: presidente Zeman annuncia discussione su riconoscimento Kosovo, Vucic "grato" per amicizia (6)

- La Repubblica Ceca, ha ancora detto Vucic, è diventata uno dei maggiori investitori in Serbia, in particolare dopo gli investimenti operati dal gruppo ceco PPF che è entrato nella compagnia di telefonia mobile Telenor e da quelli dell'azienda Karlovarska che ha acquisito Knjaz Milos, la principale società produttrice di acqua minerale in Serbia. La conferenza stampa seguita all'incontro fra i due presidenti ha dato anche modo di affrontare il tema della neutralità militare della Serbia. Secondo Vucic, il paese continuerà a condurre una politica in questa direzione. "Credo che sia la decisione migliore per la Serbia, perché con ciò ci prendiamo cura di noi stessi, difendiamo i nostri cieli e il nostro territorio", ha detto Vucic rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul rapporto con la Nato. (segue) (Seb)