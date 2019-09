Milano: scava buca in area verde per nascondere droga, arrestato

- Un somalo di 34 anni è stato arrestato detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato notato dagli agenti di Polizia mentre seppelliva una busta negli spazi verdi dei Bastioni di Porta Venezia. Gli operatori di una pattuglialo lo hanno visto alle 18.45 di martedì sera seduto mentre scavava in maniera sospetta una buca vicino a un un palo della luce. Quando si è allontanato in bici i poliziotti lo hanno bloccato per controllarlo. Con lui sono tornati al punto dove stava scavando e hanno scoperto che aveva posizionato una segnale di plastica sopra la buca nella quale c'erano 7 involucri contenenti altrettanti grammi di cocaina e un telefono cellulare.(Rem)