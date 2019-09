Aerotrasporto: Enac, grazie ad accordo con Aviazione civile giapponese dal 2020 più collegamenti

- E' stato sottoscritto il 9 settembre 2019, presso la direzione generale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), il Record of discussion fra Italia e Giappone, finalizzato all’ampliamento del mercato dei servizi aerei tra i due Paesi. L'accordo, firmato dal direttore generale Enac, Alessio Quaranta, e dal direttore della divisione trasporto aereo internazionale del Civil aviation bureau, Toshiyuki Onuma, prevede un rilevante incremento delle frequenze per i voli diretti tra Italia e Giappone per i passeggeri e lo sviluppo dei servizi all cargo. In particolare, riguardo ai collegamenti passeggeri con Tokyo, il nuovo accordo vede finalmente riconosciuta alle compagnie italiane la possibilità di operare sull’aeroporto di Tokyo-Haneda, fino sette servizi settimanali, mentre i servizi su Tokyo-Narita vengono completamente liberalizzati. (segue) (Com)