Speciale energia: Usa, sempre più centrali nel settore del gas attirano interesse Snam

- Con una produzione aumentata del 60 per cento dal 2008 a 90 miliardi di piedi cubi al giorno, il gas naturale è divenuto una delle più importanti risorse per gli Stati Uniti sia per il consumo interno, in particolare per generazione energia elettrica, che per le esportazioni. E’ in questo contesto molto promettente, soprattutto per il segmento del midstream (trasporto e stoccaggio), che potrebbero aprirsi delle possibilità per l’italiana Snam che secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa internazionale sarebbe interessata a partecipare alla gara per l’acquisizione di una quota del 33 per cento nel gasdotto statunitense Rover dalla Energy Transfer (Et). Alla gara potrebbero concorrere altre aziende, tra cui la statunitense Dte Energy. Il gasdotto trasporta fino a 3,25 miliardi di piedi cubi di gas al giorno e collega i bacini di gas non convenzionale (shale gas) di Marcellus e Utica, nel Bacino appalachiano, per terminare in Canada dopo un percorso di 1.100 chilometri. Energy Transfer è l’unico operatore industriale del gasdotto con quote rimanenti controllati da due fondi di private equity: Energy & Minerals Group con il 35 per cento; Blackstone, con il 32 per cento. Indiscrezioni sulla vendita da parte di Et della sua quota del 33 per cento nel gasdotto Rover erano apparse sulla stampa statunitense lo scorso luglio. (Res)