Speciale energia: Azerbaigian, Shell acquisisce parte contratto Engie per sfruttamento Shah Deniz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto del gruppo francese Engie per le forniture di gas naturale proveniente dal giacimento di Shah Deniz, in Azerbaigian, sarà parzialmente trasferito a Shell Energy Europe Ltd. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, aggiungendo che l’operazione è frutto di un accordo tra le compagnie energetiche Engie, Shell, Azerbaigian Gas Supply Company (Agsc) e Socar. Stando alle informazioni diffuse, l’intesa è stata firmata lo scorso 5 settembre, ed è tesa a garantire le forniture di gas naturale all’Italia una volta che sarà completata la costruzione del gasdotto transadriatico (Tap). Engie e Shell Energy Europe hanno firmato nel 2013 contratti per garantire una fornitura di gas naturale proveniente dal giacimento di Shah Deniz ai propri clienti: con quest’ultimo accordo, Shell avrà a disposizione una quantità di gas significativamente più alta rispetto a prima. (Res)