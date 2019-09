Speciale energia: Libia, ricavi petroliferi per oltre 13 miliardi di euro nei primi otto mesi dell’anno

- I ricavi petroliferi in Libia sono stati pari a 20,2 miliardi di dinari (13 miliardi di euro) nei primi otto mesi del 2019, ovvero il 92,66 per cento delle entrate totali pari a 21,8 miliardi di dinari (14 miliardi di euro). E’ quanto emerge dai dati pubblicati dalla Banca centrale della Libia (Cbl). Gli ingenti introiti generati dalle iperboliche commissioni del 183 per cento sulla valuta estera, conteggiati a parte nelle tabelle dell’istituto centrale libico, hanno portato ben 14,9 miliardi di dinari (9,6 miliardi di euro) nelle casse di Tripoli. La spesa pubblica totale nello stesso periodo di riferimento (gennaio-agosto) è stata di 24,9 miliardi di dinari (16 miliardi di euro), di cui 13,8 miliardi di dinari (8,90 miliardi di euro, il 55 per cento del totale) per i salari degli impiegati pubblici. Il deficit libico, spiega la Banca centrale, è pari a 4,7 miliardi di dinari (3,03 miliardi di euro). Tuttavia, sommando le entrate totali (14 miliardi di euro) con gli introiti delle commissioni sul cambio (9,61 miliardi di euro), e sottraendo le spese di 16 miliardi di euro, il saldo risulta positivo per ben 11,8 miliardi di dinari (7,61 miliardi di euro). (Lit)