Speciale energia: Qatar seleziona partner espansione giacimento North Field

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha selezionato le compagnie petrolifere internazionali che potranno acquisire una quota nel grande progetto di sviluppo del giacimento North Field. Lo ha rivelato l’amministratore delegato di Qatar Petroleum, Saad al Kaabi, parlando ai media internazionali. Secondo Al Kaabi, che ricopre anche l’incarico di ministro di Stato per l’Energia, Qatar Petroleum, potrà anche avviare da sola lo sviluppo del giacimento ed è in attesa delle offerte delle compagnie, tra cui, secondo alcune indiscrezione vi sarebbe anche l’italiana Eni insieme ad altre compagnie leader settore come Total, Shell ed Exxon. L'espansione delle strutture di gas naturale liquefatto (Gnl) del Qatar, che ad oggi è il più grande esportatore al mondo, è uno dei progetti più redditizi del settore energetico e le maggiori compagnie petrolifere e petrolifere del mondo sono interessate a partecipare, secondo Al Kaabi. Gli inviti a presentare offerte sono stati inviati lo scorso mese di agosto e il risultato dovrebbe essere annunciato nel primo trimestre del 2020, ha dichiarato Al Kaabi. Dopo l’uscita dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) avvenuta nel 2018, il Qatar, attraverso Qatar Petroleum sta lavorando per sviluppare ulteriormente il settore del gas e portare la sua produzione di Gnl a circa 110 milioni di tonnellate all'anno dalle attuali 77 entro i prossimi cinque anni, costruendo quattro nuovi impianti di produzione. (Res)