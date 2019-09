Speciale energia: Russia, Novak, modifica prezzi petrolio non discussa con ministro saudita

- La necessità di modificare i prezzi del petrolio nel mercato globale non è stata discussa durante l’incontro di ieri tra il ministro dell’Energia della Federazione Russa, Aleksander Novak, e il suo omologo saudita, il principe Abdulaziz bin Salman. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il capo del dicastero russo. “Abbiamo parlato della situazione generale all’interno del mercato, dall'attuale livello dei prezzi fino ad arrivare all'attuazione di quanto stabilito all'interno dell’accordo Opec+ sui tagli alla produzione”, ha detto Novak, aggiungendo che “tuttavia non abbiamo discusso la necessità di nuove modifiche: i prezzi sono già stabiliti, e il nostro compito è garantire la stabilità dei mercati e una corretta attuazione degli accordi raggiunti”. Nei giorni scorsi il nuovo ministro dell'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, ha assicurato che il suo paese continuerà a lavorare con altri produttori per raggiungere l'equilibrio del mercato. "L'alleanza Opec+ rimarrà a lungo", ha dichiarato il principe, invitando i membri dell'Opec a rispettare gli obiettivi di produzione. (Res)