Speciale energia: Arabia Saudita, Aramco ingaggia Goldman Sachs e JPMorgan

- La società petrolifera Saudi Aramco ha selezionato diverse banche, tra cui la Goldman Sachs Group Inc e la JPMorgan Chase & Co, come consulenti in vista del prossimo lancio dell'Ipo. Secondo fonti locali, il colosso statale dell'Arabia Saudita ha già annunciato la propria decisione ai diretti interessati e ora prevede di aggiungere altri coordinatori globali congiunti. (Res)