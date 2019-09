Trasporti Roma: Raggi presenta nuovi bus a Corcolle, “ne arriveranno altri, priorità sono periferie"

- Accolta da una banda locale la sindaca di Roma, Virginia Raggi, oggi è arrivata a Corcolle nel VI municipio di Roma per consegnare i nuovi autobus che serviranno il quartiere. I bus presentati oggi fanno parte di una tranche di 30 mezzi arrivati nelle ultime due settimane al deposito di Tor Sapienza. In tutto sono 90 i nuovi autobus arrivati a settembre nelle rimesse Atac: 44 a inizio mese e 46 questa settimana. Una flotta che si aggiunge agli 80 mezzi entrati in servizio ad agosto. “Oggi ci fa molto piacere essere qui perché presentiamo nuovi autobus che abbiamo fatto comprare soprattutto per Roma e per le nostre periferie - ha detto Raggi - Quando è iniziata questa consiliatura abbiamo trovato un’azienda dei trasporti al collasso, nonostante i milioni di euro che noi romani negli anni abbiamo pagato in tasse. Noi abbiamo pensato che svenderla ai privati sarebbe stato un delitto e abbiamo deciso di rilanciare Atac che adesso sta rinascendo”. (segue) (Rer)