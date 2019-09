Trasporti Roma: Raggi presenta nuovi bus a Corcolle, “ne arriveranno altri, priorità sono periferie" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggi ha poi precisato: “Altri autobus sono arrivati al deposito di Tor Sapienza per servire questo quadrante e altri ne arriveranno. Abbiamo un primo stock di 227 (quelli acquistati tramite piattaforma Consip, ndr) che entro ottobre sarà su strada in tutta Roma, abbiamo già ordinato altri bus per 60 milioni, quindi Atac è in movimento. Roma sarà piena di autobus nuovi per noi”. Raggi ha poi ringraziato “l’assessora Meleo e il presidente di Atac che non hanno mai mollato” e concluso dicendo che “un pezzetto per volta Atac sta tornando a fare chilometri e a lavorare per Roma e per i romani”. Alla presentazione ha preso parte anche il presidente di Atac Paolo Simioni che ha spiegato: “Per noi è una giornata fondamentale. L’azienda sta recuperando redditività, i creditori dell’azienda si vedono ripagare della fiducia che ci hanno dato approvando il nostro piano di concordato”. (segue) (Rer)