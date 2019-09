Trasporti Roma: Raggi presenta nuovi bus a Corcolle, “ne arriveranno altri, priorità sono periferie" (3)

- Per Simioni però “è una giornata fondamentale soprattutto per i cittadini che per troppo tempo hanno dovuto subire un calo del servizio di trasporto di superficie. Con questi nuovi autobus, che iniziamo a veder circolare, i cittadini toccheranno con mano quanto stiamo proponendo per risollevare l’azienda. Atac è oggi un’azienda che cerca sempre maggiore efficacia ed efficienza. Abbiamo ancora molto da fare, lo sappiamo, ma i passi fatti ci danno fiducia e pensiamo di essere sulla strada giusta”. L’assessore alla Mobilità di Roma, Linda Meleo, ha invece posto l’accento sul fatto che “stamattina sono uscite 1433 vetture, soltanto due anni fa c’erano uscite da 1250 vetture. Questo significa che c’è un risultato storico che segna un’inversione di tendenza per l’azienda. Abbiamo voluto cominciare dalle periferie, qui i nuovi bus andranno a potenziare linee di collegamento importanti come la 508 (Mondavio-Ponte Mammolo), a beneficio di tutti gli utenti della zona. Stiamo destinando risorse significative al rinnovo e rilancio del servizio di trasporto pubblico, per ringiovanire un parco mezzi che sconta un'età media di 12 anni”. Il presidente del VI municipio Roberto Romanella, infine, ha sottolineato che il suo è “un municipio di 113 km/q, con quello che comporta. È un luogo ai margini che dobbiamo rigenerare, come avviene in tutte le periferie d’Europa”. (Rer)