Cultura: un museo interattivo, caffetteria e incontri aperti al territorio nella nuova sede del Pime a Milano

- Un museo, una caffetteria culturale, una libreria, un teatro e una biblioteca. Sono questi i pilastri del nuovo polo culturale e di intrattenimento che il Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) inaugurerà questo weekend, sabato 14 e domenica 15 settembre, a pochi passi da City Life, in via Monte Rosa 81. "Avevamo due case storiche, questa a Milano e una a Roma, entrambe avevano bisogno di interventi e abbiamo deciso di vendere la casa romana e intervenire su quella milanese - ha dichiarato alla conferenza stampa di presentazione del progetto padre Mario Ghezzi, missionario in Cambogia per quasi vent'anni - Qui abbiamo radici forti, storiche e attuali". Nei sotterranei della struttura, in passato usati come cantine, sono stati ricavati i locali dove verranno trasferite le attività del Pime: "Un'area di 1200 mq - ha proseguito padre Ghezzi - con una libreria storica che vuole aprirsi alla città, una bottega di commercio equosolidale, un'area multimediale e poi il 'Museo popoli e culture' che si presenta in una veste nuova". Con i suoi 450 missionari in 18 paesi, oggi il Pime ribadisce che "anche l'Italia e Milano sono una terra di missione - ha concluso Ghezzi - il Pime vuole aprirsi di più al territorio e una caffetteria culturale significa intercettare quelle persone che altrimenti non verrebbero mai da noi". (segue) (Rem)