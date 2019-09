Cultura: un museo interattivo, caffetteria e incontri aperti al territorio nella nuova sede del Pime a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una diocesi, quella di Milano, con la quale il dialogo è da sempre ottimo e con la quale si avvieranno progetti di socialità attiva: "Abbiamo bisogno del Pime perché sono fabbriche di dialogo e relazioni e perché sottolineano come le religioni non siano un ostacolo ma ricordino invece il tesoro che risiede in ognuno di noi, quel seme mistico che poi dimentichiamo" ha spiegato Monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale milanese per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione Sociale . Durante la presentazione alla stampa è stato proiettato anche un videomessaggio dell'arcivescovo monsignor Mario Delpini, che nella giornata di domenica presiederà la messa nel cortile della sede del Pime: "Credo che la globalizzazione tenda a livellare il mondo in un'omogeneità mentre la missione suggerisce di valorizzare le culture locali, senza spegnerle - ha precisato monsignor Delpini - da questo luogo mi aspetto una fioritura di desiderio di missione che diventi motivo di condivisione, dove vengano valorizzate le testimonianze che hanno vissuto la responsabilità di portare il messaggio cristiano in queste comunità". (segue) (Rem)