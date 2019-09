Cultura: un museo interattivo, caffetteria e incontri aperti al territorio nella nuova sede del Pime a Milano (3)

- Nella sede rinnovata del Pime infatti verranno organizzati, attraverso un programma culturale consultabile sul sito, incontri, dibattiti e laboratori, che metteranno al centro le esperienze raccolte da quelli che vengono ancora considerati nel mondo "i missionari di Milano": "Sono contento che il Pime abbia deciso di rinforzare qui la sua presenza - ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali del comune Gabriele Rabaiotti - Oggi amministrare questa città vuol dire essere in una terra di missione ed è importante avere un luogo che insegna il coraggio della mondialità. Qui possiamo ascoltare le voci del mondo, attraverso un ascolto accompagnato. Possiamo sperimentare nuove forme per stare insieme, nuove forme sociali, riconsegnando alla città una sfida possibile". Nel 2018 sono stati 12.017 i beneficiari del sostegno del Pime, che nel 2018 ha raccolto come Fondazione 2 milioni e 475 mila euro. Il Museo Popoli e Culture, nato nel 1910, che ha raggiunto le 4mila presenze annue, raccoglie circa 200 oggetti, portati in Italia dai missionari e oggi presentati al pubblico in una veste nuova, organizzata per sezioni tematiche, non con uno scopo enciclopedico ma con l'intento di spiegare una storia di incontri e relazioni umane, confrontandosi con le persone con cui i missionari vivono ogni giorno. Rispetto al passato, la novità più importante riguarda le postazioni multimediali, che permetteranno ai visitatori di acquisire contenuti in modo autonomo, indossando maschere virtuali o ascoltando testimonianze e spiegazioni tramite schermi touchscreen. (Rem)