Trasporti Roma: Meleo, faremo linea bus che collega Corcolle a metro C

- Una linea di superficie collegherà Corcolle, nel municipio VI di Roma, con la metro C. Ad annunciarlo questa mattina, in occasione della presentazione dei nuovi bus ai Giardini di Corcolle, l’assessore alla Mobilità di Roma, Linda Meleo. “Avremo anche qualche novità per voi a partire da fine anno – ha detto Meleo –, una nuova linea che da qui arriverà fino alla metro C: su questo stiamo ancora lavorando, ma questa linea ci sarà e sarà servita da autobus nuovi”. E ha concluso: “Il mandato che ci ha dato la sindaca è di lavorare sulle periferie e questo stiamo facendo”.(Rer)