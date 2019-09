Argentina-Cina: raggiunto accordo su ripresa esportazioni farina di soia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la ripresa, dopo venti anni, delle esportazioni di farina di soia in Cina. I termini dell'accordo, segnala oggi il quotidiano "Ambito", verranno presentati ufficialmente oggi dal ministero dell'Agricoltura, ma questo non ha impedito che già nella serata di ieri il presidente argentino Mauricio Macri celebrasse la notizia nel suo profilo Twitter definendola come "storica". "Dopo venti anni di negoziati abbiamo raggiunto un accordo con la Cina, il maggior consumatore del mondo di proteine vegetali per l'alimentazione del bestiame e adesso venderemo un prodotto con maggior valore aggiunto", ha scritto il presidente. Sebbene non si conoscano ancora i termini dell'intesa, si prevede che l'accordo potrebbe portare all'acquisto da parte della Cina di fino a 5 milioni di tonnellate per un valore di 1,5 miliardi di dollari. (segue) (Abu)