Argentina-Cina: raggiunto accordo su ripresa esportazioni farina di soia (2)

- Secondo dati ufficiali nei primi otto mesi del 2019 l'Argentina ha esportato in Cina 4,3 milioni di tonnellate di semi di soia (80 per cento del totale delle esportazioni) e 163 mila tonnellate di olio di soia (4 per cento del totale). Il resto delle esportazioni è composto da carne bovina, ovina e suina, oltre a ciliegie, mirtilli freschi, piselli, mandarini e miele. Il settore della soia genera in Argentina un totale di 345 mila posti di lavoro, equivalente al 16 per cento dell'industria agricola. Nel corso del 2019 Buenos Aires prevede di esportare 26 milioni di tonnellate di farina di soia, 8,5 milioni di tonnellate di semi di soia e 6,5 milioni di olio di soia. L'accordo verrà presentato oggi ufficialmente a Buenos Aires dal ministro dell'Agricoltura, Luis Miguel Etchevehere, e dall'ambasciatore cinese Zou Xiaoli. (segue) (Abu)