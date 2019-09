Roma Capitale: Raggi, si individui tavolo di esperti non politico per più riforma poteri

- Per il riconoscimento di uno status di Capitale a Roma, secondo la sindaca di Roma Virginia Raggi "sarebbe fondamentale riuscire a individuare un tavolo di giuristi, di costituzionalisti, che non sia targato politicamente, perché è una riforma che deve essere fatta nell’interesse dell’Italia”. A margine della presentazione dei nuovi bus a Corcolle la sindaca ha spiegato anche: “Auspicherei che non ci fossero politici che si mettessero a fare dei giochi per un eventuale loro tornaconto. Una riforma di questo tipo deve essere di tipo istituzionale’’.(Rer)