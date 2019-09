Speciale energia: Iraq, al Khatib, abbiamo bisogno del gas iraniano per generare elettricità

- L'Iraq farà fatica a generare abbastanza elettricità a meno che non continui a usare il gas iraniano per altri tre o quattro anni. Lo ha detto il ministro dell'Elettricità, Louay al Khatib, sottolineando che "la questione dell'elettricità sta diventando una caso politico in Iraq". (Res)