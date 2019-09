Speciale energia: Francia, Edf riscontra potenziali anomalie nelle sue centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Electricité de France (Edf), produttore e distributore di energia elettrica in Francia, ha riscontrato nuove potenziali anomalie nelle sue centrali nucleari. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che il gruppo ha già informato l’Autorità per la sicurezza del nucleare. Framatome, controllata di Edf, ha individuato dei problemi su alcune saldature dei generatori di vapore, considerati come parte integrante “del cuore del reattore nucleare”. Edf si è concessa alcuni giorni per effettuare una stima precisa dell’impatto industriale di queste anomalie e il numero di centrali interessate. Intanto, il titolo del gruppo ieri ha perso il 7 per cento, registrando il calo più basso da novembre scorso. (Res)