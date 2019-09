Speciale energia: Emirati, Dewa investe 23,4 miliardi di dollari in energie rinnovabili

- L'Autorità per l'elettricità e l'acqua di Dubai (Dewa) investirà in energie rinnovabili 86 miliardi di dirham (23,4 miliardi di dollari). Lo ha riferito Saeed Mohammed al Tayer, amministratore delegato di Dewa, spiegando che il 50 per cento di questi investimenti deriverà dal settore privato. (Res)