Speciale energia: Francia, presidente General Electric Francia Bailey finito sotto inchiesta

- La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta sul direttore generale della General Electric Francia, Hugh Bailey, riguardante il suo precedente incarico svolto nel 2016 presso l’ufficio dell’allora ministro dell’Economia Emmanuel Macron. Lo riferisce la stampa francese, spiegando che l’inchiesta è stata aperta dopo una segnalazione di Delphine Batho, deputato e membro del partito ambientalista Generazione Ecologia. Batho ha denunciato il fatto che Bailey è passato alla General Electrics dopo aver trattato dei dossier riguardanti il gruppo statunitense mentre era al ministero dell’Economia. In particolare, il deputato menziona una sovvenzione da 70,3 milioni di euro per l’acquisto di “quattro turbo alternatori per una centrale a ciclo combinato a Bazian, in Iraq, nel primo semestre del 2016”. L’inchiesta arriva durante il braccio di ferro in corso tra il gruppo statunitense e i sindacati per la soppressione di 1.500 posti di lavoro nello stabilimento di Belfort. (Res)