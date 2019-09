Rifiuti Roma: Raggi, non si farà discarica a Corcolle in territorio già martoriato

- Non si farà la nuova discarica a Corcolle. Stamattina a margine della presentazione dei nuovi bus nel quartiere la sindaca di Roma Virginia Raggi ha ribadito la sua posizione e spiegato che il progetto di discarica a Corcolle “ha già ricevuto una serie di pareri negativi, l’unico parere positivo sembra essere quello della Regione. Il municipio, la città metropolitana, il ministero hanno dato parere negativo, presto si pronuncerà anche il dipartimento di Roma Capitale”. Raggi ha aggiunto: “Io non credo che questo sia un territorio che possa ospitare una discarica. Il VI municipio come sappiamo è già martoriato, c’è già l’impianto di Rocca Cencia che stabilisce un carico pesantissimo per la comunità locale. Il Comune è per il no, non è questo il territorio in cui può essere aperta un’altra discarica’’.(Rer)