Kosovo: presidente Thaci, visita in Giappone segna 10 anni di rapporti diplomatici

- La visita in Giappone del presidente kosovaro, Hashim Thaci, coincide con i dieci anni dall'istituzione dei rapporti diplomatici tra i due paesi. Lo ha sottolineato lo tesso presidente Thaci, diffondendo sul suo profilo Twitter ufficiale una foto dall'aereo che lo sta portando in Giappone dove sarà in visita da domani al 14 settembre. Il presidente kosovaro sarà ricevuto dal primo ministro giapponese, Shinzo Abe, e dall’imperatore Naruhito. La visita punta a rafforzare la cooperazione e gli scambi commerciali tra i due paesi e si svolge nell’ambito delle celebrazioni del decimo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Kosovo e Giappone, come sottolineato dalla presidenza di Pristina in una dichiarazione. (Kop)