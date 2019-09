Lussemburgo-Serbia: premier Bettel, partenariato storico con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lussemburgo è un partner storico della Serbia: lo ha detto il premier lussemburghese Xavier Bettel al termine dell'incontro con la premier serba Ana Brnabic avvenuto oggi a Lussemburgo. Il Lussemburgo, ha ancora detto Bettel, continua a sostenere gli sforzi di Belgrado nel cammino verso l'integrazione europea. La Serbia, secondo il premier lussemburghese, deve proseguire nelle riforme interne, in particolare nel settore giudiziario, nel campo dei diritti civili e per la libertà dell'informazione. "Il vostro paese, come tutta la regione dei Balcani occidentali, ha un ruolo chiave nel mantenimento della pace e della stabilità in Europa", ha infine osservato Bettel auspicando una soluzione di compromesso fra Belgrado e Pristina. (segue) (Seb)