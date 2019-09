Balcani: presidente montenegrino Djukanovic e funzionario Usa Palmer, integrazione Ue interesse strategico (2)

- Il presidente del Montenegro ha inoltre evidenziato che "Podgorica dimostra con il proprio esempio che questo tipo di politica porta a risultati concreti, come si evince dall'adesione del nostro paese alla Nato e dal fatto che siamo il paese candidato che ha fatto più strada sul percorso europeo". Palmer ha detto che "il fatto che il Montenegro è il primo paese che visito all'inizio del mio mandato non è casuale, dato che Podgorica rappresenta un esempio per la regione". Palmer ha affermato che "le priorità della mia missione riguardano il sostegno all'apertura dei negoziati di adesione all'Ue con Skopje e Tirana, la ripresa del dialogo tra Belgrado e Pristina e la ricerca di una soluzione funzionale per la Bosnia". (segue) (Mop)