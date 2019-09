Giappone-Kosovo: presidente kosovaro Thaci in visita a Tokyo da oggi al 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro, Hashim Thaci, sarà in visita in Giappone da oggi al 14 settembre. Thaci sarà ricevuto dal primo ministro giapponese, Shinzo Abe, e dall’imperatore Naruhito. La visita punta a rafforzare la cooperazione e gli scambi commerciali tra i due paesi e si svolge nell’ambito delle celebrazioni del decimo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Kosovo e Giappone, come sottolineato dalla presidenza di Pristina in una dichiarazione. (Git)