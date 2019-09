Kosovo: leader Pdk Veseli, nessun candidato condannato per corruzione

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk), nelle sue liste elettorali, non ha nessuna persona condannata per corruzione o nepotismo. Lo ha detto il leader del Pdk Kadri Veseli, in un'intervista diffusa oggi dalla stampa di Pristina. Veseli ha sottolineato che invece il Pdk ha candidato una vasta rappresentanza di giovani e di donne. "Il 6 ottobre non è solamente una giornata di elezioni, ma un referendum per il futuro del Kosovo", ha affermato Veseli evidenziando di voler assicurare il proseguimento del percorso euro-atlantico di Pristina. Auspicando di poter formare un nuovo governo, il leader del Pdk ha spiegato che quello da lui guidato sarebbe un governo "con tutti ministri senza condanne per corruzione e nepotismo", un esecutivo "piccolo ma molto efficiente". A suo modo di vedere, è necessario puntare su una lotta "senza compromessi" alla corruzione, su un'economia forte e sulle alleanze con "gli amici del Kosovo". (segue) (Kop)