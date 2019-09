Kazakhstan-Cina: presidente Tokayev, rapporti bilaterali caratterizzati da grande fiducia

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha preso parte nella giornata di oggi alla sesta riunione del Consiglio imprenditoriale kazakho-cinese nel quadro della sua visita ufficiale attualmente in corso nel paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, aggiungendo che, nel suo intervento, Tokayev ha dichiarato che “i nostri rapporti bilaterali sono caratterizzati da grande fiducia reciproca”. “La Cina è tra i principali partner economici e commerciali del Kazakhstan: lo dimostra la crescita che ha caratterizzato l’interscambio commerciale, attestatosi a 12 miliardi di dollari con un aumento dell’11,4 per cento, nel 2018”, ha detto il presidente kazakho, ricordando che dall’indipendenza della repubblica centrasiatica la Cina ha investito più di 20 miliardi di dollari nel paese. “Credo che la riunione di oggi sia una grande opportunità per rafforzare e consolidare ulteriormente la cooperazione in ambito finanziario e imprenditoriale”, ha aggiunto Tokayev. (Res)