Ue: Letta, inaccettabile nuova denominazione competenza Commissione per immigrazione

- L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, rettore della Scuola per gli affari internazionali di Parigi, critica su Twitter la ridenominazione della Commssione Ue in materia di migrazioni: "Con franchezza - scrive Letta - La competenza della nuova Commissione Ue sulle migrazioni ridenominata 'Proteggere il nostro modo di vivere', anche no. Semplicemente no. Ma proprio no". Il nuovo commissario per le migrazioni è il greco Margaritis Schinas, esponente del partito di centrodestra Nuova Democrazia. (Rin)