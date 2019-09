Regione Piemonte: gestione sostenibile delle foreste, diffusi cinque video

- Grazie ad un finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, il Settore Foreste ha prodotto cinque video, visionabili sul canale You Tube della Regione Piemonte - dove contano già un alto numero di visualizzazioni - per sensibilizzare addetti ai lavori e cittadini sull’importanza strategica che i boschi rivestono per la gestione del territorio e per i prodotti che essi forniscono, a partire dal legname. I video sono dedicati a “La filiera del bosco. Un esempio in Val Maira”; “La coltivazione sostenibile del pioppo”; “La cooperazione forestale in Piemonte”; “Bosco vivo. L’arte della selvicoltura”; “Il bosco dopo l’incendio. Le strategie della natura e dell’uomo”. I primi tre, che presentano esempi di buone pratiche sviluppati sul territorio regionale, si rivolgono a coloro che professionalmente operano nel campo forestale. Gli ultimi due, invece, sono indirizzati a un pubblico più ampio, puntando l’attenzione su due temi strategici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale: gli incendi boschivi e l’importanza di una corretta gestione forestale. (segue) (Rpi)