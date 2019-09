Regione Piemonte: gestione sostenibile delle foreste, diffusi cinque video (2)

- “I boschi - ha dichiarato il vicepresidente e assessore con delega alle Foreste, Fabio Carosso - rappresentano una ricchezza della nostra regione, che va trattata con cura non solo da parte degli addetti ai lavori, ma anche dai cittadini, che devono averne una fruizione consapevole e responsabile. I video intendono mostrare come una gestione sostenibile delle foreste, da un punto di vista economico e ambientale, permetta all’uomo di usufruire di tutti i benefici che le stesse possono fornire: non solo legno e svago, ma anche protezione del territorio e creazione di posti di lavoro nelle aree rurali. Il video sugli incendi boschivi, ad esempio, racconta proprio il danno che l’uomo subisce dalla perdita di questo bene. Ritengo che la realizzazione realizzazione di questi video sia di grande utilità, come tutte le azioni che contribuiscono a informare e a diffondere una cultura del rispetto delle nostre foreste”. (Rpi)