Lombardia: Magoni, nuovo record, siamo prima regione italiana per spesa turistica

- La Lombardia è la prima regione italiana per spesa turistica per acquisti, secondo i dati pubblicati da Enit, l'Agenzia nazionale del Turismo, che ha analizzato le vendite degli operatori esteri dell'organizzazione intermediata dei viaggi. "Un altro importante record: siamo ormai la capitale dello shopping internazionale", commenta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda. In generale - fa sapere una nota di Regione Lombardia - l'Italia incassa 1,5 miliardi di euro circa (nel 2018) grazie agli acquisti internazionali. Il primato e' della Lombardia, con 813 milioni di euro: la nostra regione raccoglie piu' del 55 per cento della spesa turistica totale degli stranieri nel Bel Paese per acquisti e shopping. "La Lombardia - spiega Lara Magoni - si conferma sempre piu' attrattiva e appetibile per i mercati turistici di tutto il mondo". "I visitatori nazionali e internazionali - continua - hanno compreso che la nostra regione è in grado di proporre un fantastico mix di offerte, dalla bellezza dei paesaggi, dalle montagne, i laghi e le città d'arte, sino all'enogastronomia e allo shopping, con destinazioni esclusive per il fashion e importanti poli commerciali con le grani firme del Made in Italy". "La presenza dei turisti stranieri attratti dalla moda e dallo shopping permette la destagionalizzazione dei flussi turistici - conclude l'assessore Magoni - rendendo appetibili i nostri territori tutto l'anno". (com)