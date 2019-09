Editoria: Mattarella, libri presidio di libertà e difesa diritti

- "La storia dell'editoria e dei libri è anche storia di libertà che vuol dire anche confronto, dialogo, apertura di orizzonti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla celebrazione per i 150 anni dell'associazione italiana editori (Aie) che si sta svolgendo all'Auditorium Parco della musica di Roma. "I libri sono stati un presidio per la difesa della libertà e dei diritti. La storia del nostro paese non è pensabile senza il contributo dello sviluppo culturale che i libri hanno arrecato al nostro paese", ha aggiunto. (Rer)