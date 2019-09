Energia: presidente QP Al Kaabi, Terminal Gnl Adriatico simbolo cooperazione tra Qatar e Italia

- Il Terminale Gnl Adriatico è “un simbolo” di come Italia e Qatar possono lavorare insieme “per garantire la soddisfazione della domanda energetica della popolazione e consentire alle aziende di proseguire il loro lavoro senza ostacoli”. Lo ha dichiarato il ministro di Stato dell’Energia del Qatar e presidente di Qatar Petroleum, Saad Sherida al Kaabi, durante le celebrazioni per il decimo anniversario del terminale Gnl Adriatico a Venezia. Citato dal quotidiano qatariota “The Peninsula”, nel suo intervento Al Kaabi ha espresso “orgoglio per le relazioni bilaterali tra Qatar e Italia, che coprono un ampio spettro di settori e attività”. (segue) (Res)