Energia: presidente QP Al Kaabi, Terminal Gnl Adriatico simbolo cooperazione tra Qatar e Italia (2)

- Nel suo intervento Al Kaabi ha ricordato che il terminal è divenuto il principale punto di ingresso del Gnl in Italia, svolgendo un ruolo strategico nella diversificazione delle forniture energetiche italiane: “Siamo orgogliosi che gli ultimi dieci anni di Gnl Adriatico abbiano portato grandi benefici alla Repubblica italiana e alla sua popolazione, in quanto è diventata una parte importante del sistema energetico europeo. In Qatar ci impegniamo a lavorare con tutti i nostri clienti in tutto il mondo per garantire la sicurezza delle loro forniture energetiche e la sostenibilità della loro crescita economica", ha dichiarato Al Kaabi. Il ministro ha ringraziato il governo italiano, il governo della regione Veneto e le società e le comunità locali, nonché i preziosi partner di Qatar Petroleum - ExxonMobil, Edison, Snam e Qatargas - per aver preso parte a questo successo. "Celebriamo questo ponte simbolico che lega i nostri paesi e i nostri popoli, che non avrebbe potuto essere costruito senza la vostra dedizione e impegno", ha dichiarato Al Kaabi. (segue) (Res)