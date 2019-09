Energia: presidente QP Al Kaabi, Terminal Gnl Adriatico simbolo cooperazione tra Qatar e Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Terminale Gnl Adriatico adriatico si trova nel Mare Adriatico settentrionale, a 14 chilometri dalla costa veneta. È gestito da Adriatic Lng, partnership tra filiali di ExxonMobil, Qatar Petroleum e Snam. Adriatic Lng è in funzione dal 2009 e soddisfa oltre il 10 per cento del fabbisogno di gas naturale in Italia. La sua istituzione è avvenuta a seguito dell’accordo di vendita e acquisto di Gnl del 2001 tra RasGas ed Edison per la fornitura di 4,6 milioni di tonnellate all'anno per 25 anni. Da settembre 2009 sono state oltre 700 le navi metaniere approdate al terminale offshore: hanno scaricato Gnl che è stato riportato allo stato gassoso, per un totale di oltre 59 miliardi di metri cubi di gas immesso nella rete nazionale dei gasdotti. (segue) (Res)