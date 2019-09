Energia: ministro russo, Comitato Opec+ non discuterà nuovi tagli a riunione di domani

- Il Comitato ministeriale per il monitoraggio dell’accordo sui tagli alla produzione siglato dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e le nazioni non aderenti al cartello non ha in programma di discutere nuovi tagli alla riunione di domani. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Energia della Federazione Russa, Aleksander Novak, aggiungendo che l’incontro sarà incentrato prevalentemente sulla situazione attuale del mercato globale e sull’attuazione degli accordi stabiliti in precedenza. “Il Comitato svolge una mansione di controllo sul mercato e sulla corretta realizzazione dell’intesa: non si occupa di fare nuove proposte o offerte”, ha aggiunto Novak, sottolineando che all’ordine del giorno ci saranno anche il rallentamento dell’economia mondiale e della domanda globale di petrolio. (Rum)