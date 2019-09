Roma: Piccolo (Pd), macchinetta riciclo a metro San Giovanni lascia bottiglie a terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Virginia Raggi mostra fiera alla delegazione della Malaysia la macchinetta mangia plastica. Ieri però erano state preventivamente rimosse le bottiglie che la macchinetta non riesce ad ingerire e che rimangono a terra per giorni. Mi imbarazzo per la sindaca Raggi”. Lo scrive in un tweet, a cui allega anche una fotografia, la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo(Rer)