Russia-Usa: Cremlino, rapporti bilaterali non cambieranno con dimissioni Bolton

- Le dimissioni del consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton non andranno a modificare le relazioni fra Russia e Stati Uniti. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Non riteniamo che la presenza o la rimozione di un funzionario, per quanto di alto livello, possa avere un impatto significativo sulla politica estera Usa”, ha spiegato Peskov in conferenza stampa. Il portavoce del Cremlino ha poi ricordato come il presidente russo Vladimir Putin si sia più volte dichiarato pronto a trovare soluzioni per migliorare i rapporti bilaterali fra Mosca e Washington. “Non possiamo però trovare una soluzione in maniera unilaterale. Solo le due parti insieme possono riuscirci, e quindi ci auguriamo di poter giungere a questo tipo di reciprocità, grazie all’emergere in maniera autonoma di una volontà politica”, ha spiegato Peskov. (segue) (Rum)