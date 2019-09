Russia-Usa: Cremlino, rapporti bilaterali non cambieranno con dimissioni Bolton (2)

- Il portavoce del Cremlino ha poi aggiunto che le dimissioni di Bolton costituiscono “un affare interno” agli Stati Uniti, su cui la Russia non ha intenzione di intervenire in alcun modo, “come non abbiamo fatto in precedenza, e non faremo in futuro”. Rispetto alle posizioni di Bolton sull’Artico, Peskov non ritiene che possano esserci delle modifiche nell’approccio statunitense. “Non cambierà nulla: la Russia resterà una grande potenza nell’Artico, come è sempre stata, aldilà del lavoro di Bolton”, ha detto Peskov. (Rum)