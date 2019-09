Farnesina: Del Bravo (Maeci), Macfrut occasione per valorizzare prodotto italiano a livello globale

- La spinta internazionale della Fiera Macfrut, in programma dal 5 al 7 maggio prossimi a Rimini, è un "valore aggiunto" per il settore dell’ortofrutta italiano. Lo ha detto Fabio del Bravo, del Dipartimento per la promozione del sistema paese del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, intervenendo oggi alla presentazione della fiera di settore, alla Farnesina. Del Bravo si è complimentato con il presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini, auspicando che l'edizione 2020 della fiera di settore rappresenti un'ulteriore spinta per la valorizzazione del prodotto italiano nel mondo e per il suo riconoscimento. (Res)