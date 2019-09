Romania: premier Dancila, elezione nuovo presidente Senato dimostra che abbiamo maggioranza

- La premier romena e leader del Partito socialdemocratico (Psd) Viorica Dancila si è congratulata con Teodor Melescanu per la sua elezione a presidente del Senato, evidenziando che questo voto indica chiaramente che il Psd ha ancora la maggioranza nel parlamento di Bucarest. "Questo voto certifica il fatto che il Psd mantiene ancora la maggioranza in parlamento, e che abbiamo il coraggio e la fiducia di affrontare un voto per un nuovo governo", ha dichiarato Dancila tramite Facebook. Secondo la premier, l'Alleanza liberale democratica (Alde), è uscita dalla coalizione di governo in quanto ha prevalso un piccolo gruppo; mentre l'elezione del rappresentante di Alde Melescanu a presidente del Senato dimostra che ci sono "molte persone responsabili" all'interno di questo partito. "Abbiamo scelto di sostenere Melescanu per riconfermare la nostra buona fede e per attenerci al programma di governo avviato nel 2016", ha osservato Dancila. (segue) (Rob)