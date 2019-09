Romania: premier Dancila, elezione nuovo presidente Senato dimostra che abbiamo maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo prioritario è quello di riguadagnare il rispetto dei cittadini e la fiducia nel parlamento", ha dichiarato il nuovo presidente del Senato romeno, Teodor Melescanu, eletto ieri pomeriggio a Bucarest. Melescanu ha assicurato che intende essere "un presidente equilibrato" con la sua esperienza che sarà messa "a disposizione dei cittadini romeni senza condizioni". Il nuovo presidente del Senato ha poi detto che lavorerà per assicurare "una continuità efficiente" nell'azione di governo, in base al mandato dato dagli elettori nel 2016 al programma di governo formato dalla coalizione tra Partito socialdemocratico (Psd) e Alleanza liberale democratica (Alde). "E' nostro dovere assicurare la cornice legale necessaria per continuare a governare in un modo costituzionale, legale e efficiente", ha dichiarato il nuovo presidente del Senato romeno. (segue) (Rob)