Romania: premier Dancila, elezione nuovo presidente Senato dimostra che abbiamo maggioranza (3)

- L’ex ministro degli Esteri romeno ed esponente di primo piano dell'Alleanza liberal democratica (Alde) è stato eletto presidente del Senato romeno. A votare a favore di Melescanu sono stati ieri 73 senatori, mentre 59 voti sono andati alla candidata del del Partito nazionale liberale (Pnl) Alina Gheorghiu. Le prime due votazioni sono andate nulle in quanto nessuno dei candidati aveva raggiunto la soglia minima per essere eletto. Melescanu era il nome proposto dal Partito socialdemocratico (Psd), forza di maggioranza, per la presidenza della Camera alta di Bucarest dopo le dimissioni dalla carica del leader dell’Alde, Calin Popescu-Tariceanu. Decisione arrivata in seguito all'uscita dell'Alde dalla maggioranza di governo. I liberal democratici avevano quindi appoggiato la candidatura di Ion Popa. (segue) (Rob)