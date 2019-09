Romania: premier Dancila, elezione nuovo presidente Senato dimostra che abbiamo maggioranza (4)

- Il primo ministro romeno Dancila ha annunciato ieri in Consiglio dei ministri l’intenzione di andare la settimana prossima in parlamento per chiedere un voto di fiducia, dopo l’uscita dall’esecutivo dell’Alleanza liberal democratica (Alde). Secondo quanto riferito dal portale di informazione “Romania Journal”, Dancila ha aggiunto di non avere ancora deciso se il voto sarà su un cambio netto nella composizione del governo o di un semplice rimpasto. La premier ha chiarito che in caso di siginificativo cambiamento della compagine governativa, gli incarichi ministeriali saranno solo 19, dieci in meno rispetto all’attuale composizione dell’esecutivo. Il segretario generale del Psd, Mihai Fifor, ha dichiarato che se nel caso in cui non dovesse ottenere il voto di fiducia dalle Camere, il governo proporrà una nuova squadra “finché convinceremo il Parlamento che il paese deve essere ancora governato”. (segue) (Rob)