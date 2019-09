Romania: premier Dancila, elezione nuovo presidente Senato dimostra che abbiamo maggioranza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito Pro Romania, Victor Ponta, ha ribadito nei giorni scorsi che il suo schieramento non sosterrà in parlamento un nuovo esecutivo guidato dalla premier Viorica Dancila. "Non voteremo per un nuovo governo Dancila 2, incompetente e incapace come quello attuale. Per formare un nuovo governo fino alle elezioni parlamentari del 2020, Pro Romania cercherà di formare una maggioranza di centro sinistra (ovviamente senza il partito della Dancila), che sia capace di tornare indietro al buon governo del 2012-2105", ha dichiarato Ponta, chiarendo d'altra parte di non voler essere parte di una coalizione di centro-destra, tra Partito nazionale liberale (Pnl) e Unione salva Romania (Usr). Secondo Ponta, riferisce l'agenzia di stampa "Agerpress", dopo che sarà respinto il rimpasto di governo proposto dalla Dancila, Pro Romania richiederà le dimissioni del premier anche ricorrendo ad una mozione di sfiducia. "Sosterremo Mircea Diaconu alle elezioni presidenziali", ha concluso Ponta parlando del candidato scelto da Pro Romania per il voto di novembre come di un "uomo in grado di dare al paese un altro tipo di politiche". (segue) (Rob)